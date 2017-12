Barco da AkzoNobel chegou três dias depois dos espanhóis da MAPFRE terem entrado em Melbourne. Equipa holandesa irá reparar as marcas que a travessia dos mares do Sul deixou na embarcação. Frota parte dia 2 de janeiro rumo a Hong-Kong.

E ao 17º dia (e 11 horas) depois de ter saído da Cidade do Cabo (África do Sul) e três dias (e 7 horas) depois da tripulação da MAPFRE ter aportado em Melbourne, o barco da AkzoNobel pisou, finalmente, terra firme na Austrália, completando a terceira etapa da Volvo Ocean Race.

A chegada matinal da equipa holandesa à baía de Port Phillip, às 10h24 locais (23h24, em Portugal), decorreu debaixo de uma calmaria de ventos, que contrasta com as tempestades enfrentadas dias antes nos mares do Sul e de que resultou em danos no mastro da embarcação.

“Felizmente o resto do barco está em boas condições”, afirmou, à chegada, Simeon Tienpont. Com a reparação entregue nas mãos da Southern Spars, em Melbourne, e de quem trabalha no “Boatyard”, o skipper holandês deixa para a sua equipa “pequenas reparações” e “um bom descanso”, algo que constitui “uma das prioridades” depois da dura travessia a Sul.

Com a chegada da tripulação da AkzoNobel, a frota da regata que dá a volta ao mundo está, finalmente, reunida em Melbourne para uma curta paragem. Os sete barcos saem em direção a Hong-Kong no dia 2 de janeiro, um percurso de 6000 milhas náuticas (11 mil quilómetros).

Para a etapa 4, a Dongfeng levará a bordo Justine Mettraux, velejadora suíça que fez parte da equipa SCA, tripulação totalmente feminina que participou na edição 2014-2015 da Volvo Ocean Race. Mettraux, irá substituir Marie Riou, que voltará a subir a bordo na ligação entre Hong Kong e Auckland, na Nova Zelândia.

Os espanhóis da MAPFRE estão na liderança da VOR, os chineses da Dongfeng ocupam o 2º lugar e a tripulação do Vestas 11th Hour Racing ocupam o último lugar do pódio. Segue-se na classificação a equipa da Brunel, Sun Hung Kai/Scallywag, AkzoNobel e o barco com bandeira portuguesa, Turn the Tide on Plastic, em 7º lugar.