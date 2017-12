O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, cimentou hoje a liderança do ‘Championship’, segundo escalão do futebol inglês, ao vencer em casa do Bristol, por 2-1, com um golo nos descontos.

Em desvantagem numérica desde os 14 minutos, devido à expulsão de Danny Batth, os ‘wolves’, com Ruben Neves, Hélder Costa e Diogo Jota no ‘onze’ e Ivan Cavaleiro como suplente utilizado, viram o Bristol adiantar-se no marcador por Bobby Reid, aos 53. Já em igualdade numérica, após expulsão do guarda-redes Frank Fielding, aos 64 minutos, a equipa de Nuno Espírito Santo deu a volta, graças aos golos de Barry Douglas (66) e Ryan Bennett (90+4). Com este triunfo, o Wolverhapton passou a somar 58 pontos, mais 10 do que o Derby e 11 do que o Bristol, que caiu para terceiro, e do que o Cardiff.