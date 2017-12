No Boletim Económico de dezembro divulgado hoje, o banco central antecipa que a economia portuguesa cresça 2,6%, mais 0,1 pontos percentuais do que o esperado em outubro, e que cresça 2,3% no próximo ano, mais 0,3 pontos do que o estimado em junho, a última vez em que atualizou a projeção para 2018.

A instituição liderada por Carlos Costa refere que "a atividade económica continuará a apresentar um perfil de crescimento ao longo do horizonte de projeção", ainda que "a um ritmo progressivamente menor", crescendo 1,9% em 2019 (acima dos 1,8% anteriormente estimados) e 1,7% em 2020 (não há projeções anteriores para este ano).

Os números hoje divulgados pelo BdP acompanham a expectativa do Governo para este ano, que também antecipa um crescimento de 2,6%, e são ligeiramente mais otimistas para 2018, uma vez que o executivo espera que o PIB cresça 2,2% no próximo ano (abaixo dos 2,3% projetados pelo banco central).

O crescimento do PIB de Portugal ficará "muito próximo do da média da área do euro" até 2020 e, em termos do PIB 'per capita', "a convergência real face à área do euro deverá continuar nos próximos anos de forma ligeira", resultado em parte da redução da população em Portugal, refere o BdP, concluindo que "esta evolução será insuficiente para compensar a divergência real acumulada até 2013".

Quanto à composição do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o BdP antecipa que a formação bruta de capital fixo (FBCF) deverá ser a componente "mais dinâmica", com crescimentos superiores a 5% em todos os anos da projeção.