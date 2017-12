Em antecipação à agência Lusa, fonte oficial do BE justificou que "à degradação do serviço prestado junta-se agora o anúncio de encerramento de lojas e balcões, venda de património e despedimento de mil trabalhadores até 2020 sem que se conheça o instrumento legal que a empresa pretende utilizar para o efeito".

"Esta é uma situação preocupante e confirma a urgência do resgate dos CTT para a esfera pública", acrescentou a mesma fonte.

No debate quinzenal de hoje - o último deste ano, antes da interrupção para o período de Natal dos trabalhos do parlamento - cabe ao BE fazer a abertura, seguindo-se o PSD, o PS, o CDS-PP, o PCP, o PEV e o PAN e tendo o primeiro-ministro tempo de resposta para cada um dos partidos.

Os CTT preveem reduzir cerca de 800 pessoas nas operações da empresa ao longo de três anos, devido à queda do tráfego do correio, de acordo com o Plano de Transformação Operacional hoje divulgado, que estabelece ainda a redução de 25% da remuneração fixa do presidente do Conselho de Administração, António Gomes Mota, e do presidente executivo, Francisco de Lacerda.