Das obras com verbas inscritas no orçamento, o autarca destacou o projeto de infraestruturação da zona de acolhimento empresarial da Horta de São Miguel, em Beja, que transitou do anterior executivo CDU e vai implicar um investimento de cerca de dois milhões de euros.

Paulo Arsénio referiu que no orçamento há uma diferença de cerca de quatro milhões de euros entre a previsão de receitas e a previsão de despesas correntes do município, "o que permite reafetar três a quatro milhões de euros a despesas de investimento", nomeadamente obras, "o que é positivo".

"É um orçamento que o novo executivo municipal elaborou com cerca de dois meses de gestão" e, por isso, inclui projetos que transitaram do anterior executivo e medidas da nova gestão e que são "alguns" dos compromissos do programa eleitoral da candidatura socialista às autárquicas, explicou.

O orçamento para este ano, de 33.840.000 euros, mais cerca de 606.000 euros do que o de 2017, já foi aprovado pelo executivo municipal com os votos a favor dos quatro eleitos da maioria PS e a abstenção dos três vereadores da oposição CDU, precisou o socialista Paulo Arsénio.

O orçamento inclui também verbas para obras de requalificação do Mercado Municipal, das Piscinas Municipais Descobertas e da Casa da Cultura de Beja, que o município vai preparar e candidatar a cofinanciamento comunitário para arrancarem no terreno "ainda este ano, se possível, ou em 2019", disse.

Segundo o autarca, o orçamento inclui aumentos de 5% nas verbas para as juntas de freguesia do concelho, que foi um dos compromissos da candidatura do PS na campanha eleitoral, e de cerca de 10% no apoio aos Bombeiros Voluntários de Beja.

O orçamento também prevê uma verba de cerca de 600 mil euros para intervenções de melhoria de casas de habitação social propriedade do município.

O documento vai ser discutido e votado na terça-feira pela Assembleia Municipal de Beja, onde o PS não tem maioria, já que é composta por 15 membros do PS, 15 da CDU, um do PSD, um do Bloco de Esquerda e um independente.

A Lusa contactou hoje a vereadora da CDU na Câmara de Beja Sónia Calvário, que disse que os três eleitos da oposição irão pronunciar-se sobre o orçamento através de um comunicado, mas sem indicar quando.