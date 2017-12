“As alterações marcam uma rotura, mudam radicalmente o modelo atual mas, o que é grave, parecendo que tudo fica na mesma”, afirmou Margarida Salema, que esteve à frente da ECFP entre 2009 e 2017.

Segundo a jurista, que regressou no fim do mandato na ECFP ao ensino na Faculdade de Direito de Lisboa, ter-se-ia justificado um amplo debate público sobre as alterações aprovadas, tanto mais que, frisou, algumas contraditam a jurisprudência do TC em sucessivos acórdãos.

“Há um novo ciclo que põe em causa a jurisprudência anterior que vigorou desde 2005 no Tribunal Constitucional”, disse.

As alterações visam “inviabilizar o entendimento que a Entidade tinha sobre os pagamentos em numerário, os donativos indiretos, os limites da angariação de fundos, e sobre a cedência de espaços”.

Como exemplo, Salema frisou que sobre a cedência de espaços das câmaras ou outras entidades públicas para fins partidários, há vários acórdãos a declarar que fora dos períodos de campanha eleitoral os partidos devem pagar pelo serviço, tal como preveem as leis eleitorais.

O PSD é um dos partidos mais afetados por esta norma, decorrendo processos criminais pelo uso de espaços públicos sem o devido pagamento.

Margarida Salema considerou no entanto “particularmente grave” a norma transitória que prevê que as alterações se aplicam aos “processos novos e aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor que se encontrem a aguardar julgamento, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior”.