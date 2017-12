O Governo registou mais de 300 candidaturas de agricultores com prejuízos acima dos cinco mil euros nos incêndios de 15 de outubro, afirmou hoje o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

"Temos cerca de 300 e tal candidaturas acima dos cinco mil euros, o que representa um montante de investimento na ordem dos 12 milhões de euros", disse o membro do executivo, que falava aos jornalistas após uma visita a uma das quatro plataformas de distribuição de alimentação para abelhas, sediada na Batalha, distrito de Leiria.

O período de candidaturas, que inicialmente terminava no dia 15, acabou por ser prolongado até ao dia 22, sendo que, no total, tinha sido disponibilizado um montante global de 15 milhões de euros para dar resposta aos pedidos de apoio.

Os níveis de apoio correspondiam a 100% dos prejuízos para valores até cinco mil euros, 85% para valores até 50 mil euros e 50% para valores até 400 mil euros.

Luís Medeiros Vieira recordou que, até sexta-feira, o Governo assegura um pagamento na ordem dos 40 milhões de euros para os agricultores afetados com os incêndios, com prejuízos até 5.000 euros.

Os agricultores com danos declarados até 1.053 euros vão receber 100% do valor registado já neste mês e os restantes produtores com danos até 5.000 euros recebem 75% agora e os outros 25% em janeiro, após terminarem as medidas de controlo, referiu.

De acordo com o secretário de Estado, a avaliação dos danos e controlo dos prejuízos declarados já estão no terreno para se garantir "rigor e transparência" na aplicação dos apoios aos agricultores.