A Câmara de Mesão Frio, no distrito de Vila Real, anunciou hoje a implementação do orçamento participativo jovem, que pretende envolver os mais novos nas políticas governativas locais.

O objetivo é, segundo divulgou a autarquia duriense, dar “a possibilidade aos jovens do concelho de apresentarem os seus projetos, de negociar, de formular opiniões e de desenvolver o espírito crítico” e envolver os "cidadãos nas políticas governativas locais".

Deste modo é, de acordo com ao município liderado por Alberto Pereira, “promovida a transparência da atividade autárquica, o nível de responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal”.

Podem contribuir para o orçamento participativo jovem todos os cidadãos com idades compreendidas entre os 06 e os 17 anos, inclusive, que sejam alunos das escolas concelhias, ou que residam comprovadamente no concelho de Mesão Frio.

A participação é ainda alargada a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, desde que estejam recenseados no município de Mesão Frio.

Serão apenas elegíveis as propostas de investimento que visem o desenvolvimento estratégico do concelho, avaliadas de acordo com os critérios de ordem legal, financeira e de exequibilidade.

As propostas serão analisadas pelos serviços municipais e os projetos vencedores serão concretizados em sintonia com os objetivos dos munícipes que os propuseram.

Com este orçamento, a câmara de Mesão Frio quer “garantir uma efetiva correspondência entre as necessidades e as aspirações da população jovem, contribuindo para aprofundar a cidadania ativa e valorizar a democracia local, através do diálogo entre os órgãos municipais e a sociedade civil na procura de soluções”.