Miguel Pais do Amaral renunciou hoje ao cargo de administrador da Reditus, segundo informação enviada pela empresa ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Reditus avança que “Miguel Maria de Sá Pais do Amaral apresentou a renúncia ao cargo de administrador”, sem adiantar as razões nem quem o substituirá no cargo.

De acordo com a estrutura acionista, divulgada na página da empresa, Miguel Pais do Amaral é o principal acionista com 24,74% do capital.