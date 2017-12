Hoje tem início o debate na generalidade, sendo os três dias seguintes destinados à discussão em sede de especialidade nas respetivas comissões parlamentares. A votação final global está agendada para a sexta-feira.

O vice-presidente do executivo madeirense, Pedro Calado, apresentou as propostas a 24 de novembro, sustentando que a Região foi obrigada a “realizar um enorme esforço financeiro, tendo em conta a pouca liberdade de ação e os fortes condicionalismos impostos pelo Governo da República”.

O governante também mencionou que o Orçamento Regional para 2018 “dá continuidade à política de sustentabilidade económica, financeira e social da Região, em linha com o programa do Governo Regional e concilia a necessidade de equilíbrio das contas públicas com o reforço do investimento nas áreas sociais, no valor de 835 milhões de euros”.

Noutra ocasião, numa audição no parlamento madeirense, o responsável, que tutela a pasta das Finanças, apontou que o Orçamento é superior ao deste ano (1.774 milhões de euros), mas que isso tem a ver “única e exclusivamente” com operações de amortização de empréstimos, lembrando que cerca de 600 milhões de euros (ME) se destinam ao serviço da dívida.