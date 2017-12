Em comparação com a proposta preliminar apresentada pela ERSE em 13 de outubro, a versão final das tarifas de eletricidade para 2018 apresenta “ligeiras alterações” face à informação então difundida, considera a EDP em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A versão final agora divulgada pelo regulador reduz, no entanto, os limites máximo e mínimo dentro dos quais a taxa de remuneração anual desta atividade pode variar ao longo do período 2018-2020.

O limite mínimo passa assim de 5,0% para 4,75% (aplicável em cenários de médias anuais das ‘yields’ das “OTs” a 10 anos inferiores a 0,2%), enquanto o limite máximo passa dos 10% para 9,75% (aplicável a médias anuais das ‘yields’ das “OTs” a 10 anos superiores a 12,7%).

Na sexta-feira, o regulador do setor energético confirmou que a partir de 01 de janeiro as tarifas de eletricidade no mercado regulado descem 0,2% para os consumidores domésticos.

Os preços da eletricidade não desciam desde 2000, ano em que registaram uma redução de 0,6%, depois de no ano anterior terem recuado 4,7%.

Em comunicado, a ERSE explicou que as tarifas de acesso às redes, que são suportadas por todos os clientes, vão ter uma redução de 4,4% no próximo ano, acima do previsto aquando da apresentação da proposta inicial, em 13 de outubro.

O regulador salientou ainda “o esforço que tem vindo a ser feito na redução dos custos de interesse económico geral (CIEG) e de política energética que contêm o crescimento da tarifa do uso global do sistema, bem como a significativa redução das tarifas do uso das redes em -11,6%, resultado da ação regulatória pela ERSE e da eficaz resposta dos operadores de redes no que respeita aos ganhos de eficiência alcançados e partilhados com os consumidores”.