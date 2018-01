Pessoalmente, prometo ser o mesmo, sem drásticas mudanças de atitude incentivadas por efemérides.

Prometo alimentar a ideia de escrever “get things done” em vários post-it's e espalhá-los pela minha secretária de trabalho, mas eventualmente acabar por adiar sine die essa tarefa em si. Prometo identificar e recolher diversos artigos sobre produtividade publicados em sites como o Buzzfeed ou o Business Insider, para além de inúmeros pins do Pinterest com ideias de organização pessoal, apenas para, na realidade, nunca os vir a ler no sentido de interiorizar e pôr em prática os seus motes.

Prometo ser altamente cético em relação a uma putativa metamorfose de um eu-real para um outro que emana de uma realidade ficcionada por diversos best-sellers de não-ficção.

Prometo continuar extremamente competente na curadoria dos meus defeitos.

Prometo que gostava de viajar mais, prometendo também não ficar desolado se não o fizer porque terei estoirado a guita nos mesmos sítios de sempre, na minha zona de conforto que não me concede mundividência, cosmopolitismo ou likes no Instagram.