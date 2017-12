Como é costume nesta altura, vou fazer uma série de previsões para 2018 e tal como fazem os tarólogos de “renome”, também são todas à parva, sem qualquer tipo de fundamento e terão a mesma taxa de sucesso que quaisquer outras feitas por esses bruxos charlatães: não vão concretizar-se e caso concretizem, será apenas coincidência. Chamem-me Maya da Buraca ou Nostradamus da Linha de Sintra, é como preferirem.

#1 - José Sócrates vai ser ilibado de todas as acusações e subirá de popularidade, começando a preparar a sua campanha presidencial com sondagens a darem-lhe a vitória. Vendo isto, Pedro Passos Coelho vai tentar ser preso por corrupção para voltar a ter a simpatia do povo e reacender a sua carreira política.

#2 - Depois de uma troca de tweets entre Trump e Kim às quatro da manhã, a Coreia do Norte lançará um míssil balístico intercontinental com uma ogiva nuclear a caminho dos Estados Unidos da América. O míssil vai dar meia volta e cair em Pyongyang, destruindo o regime norte-coreano. Trump vai dizer que estava tudo previsto e que foi ele que desviou o míssil com o poder da mente, fazendo com que a sua popularidade suba em flecha.

#3 - Os homens vão perceber que usar calças rasgadas nos joelhos é palermice e vão voltar a vestir-se como pessoas normais.

#4 - Petição no Facebook para o fim das petições no Facebook terá mais de 1 milhão de assinaturas, mas como todas as petições do género, não vai mudar nada, mas as pessoas ficam contentes por conseguirem ser activistas e revolucionárias no conforto do sofá.

#5 - Contra todas as previsões, a singularidade tecnológica será atingida em 2018, mas em vez de uma inteligência superior e global, veremos a singularidade da estupidez com milhões de cérebros parados a comportarem-se como um só nas redes sociais.

#6 - Um dos três grandes do futebol português irá ganhar o campeonato, mas no final o que se irá discutir é a arbitragem e chegar-se-á à conclusão de que o vídeo árbitro não serve para nada porque as pessoas arranjam sempre forma de manifestar a sua clubite e mau perder.

#7 - Surgirá uma nova rede social chamada FoodCatAssbook que será processada por plágio pelo Instagram.

#8 - A discoteca Urban irá reabrir com outro nome, mas com a mesma gerência e empresa de segurança. Os primeiros clientes serão todos aqueles que disseram que nunca mais lá iriam.