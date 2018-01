Reconhecendo que há vozes em sentido inverso nas mesmas fontes aqui citadas, recuando à época (década de 20 e 30 do século passado), os jornais desportivos (Os Sports) e generalistas (Diário de Lisboa) noticiavam os títulos deste campeonato de Portugal como o “campeão de Portugal”, registando-os como o título máximo do futebol português.

As contradições jornalísticas. Da dúvida do 1º ou 18º campeonato ao salto quantitativo em 2004

Sobre a legitimidade dessa equiparação, ou em última análise, de uma nova catalogação, esta deve ser ancorada na leitura de fontes e de interpretação das mesmas. A saber, por exemplo, no que foi publicado nos órgãos de comunicação social (onde nasceu a discussão) à época e ao longo dos anos, por um lado, e interpretar, de vez, uma famosa ata e os regulamentos de 1938-1939 elaborados pela entidade organizadora das competições, no caso concreto, a Federação Portuguesa de Futebol, entidade que para além dessa produção jurídica nunca tomou posição oficial. E poderá ainda “beber” do possível contributo de estudiosos e historiadores do futebol, onde se incluem jornalistas e, em última instância, olhar para fora do país e ver como outros campeonatos lidaram com a questão dos campeões.

Esta discussão dos títulos nacionais e da categorização das competições nacionais não é de agora, embora Bruno de Carvalho, presidente do Sporting Clube de Portugal, tivesse colocado (e bem) o tema na agenda, pedindo, publicamente, o reconhecimento oficial do campeonato de Portugal (realizado entre 1921 e 1938, num total de 17 edições) como a competição antecessora do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.

O campeonato português de futebol da época de 1927-28 poderá valer, 90 anos depois, o título de campeão nacional (ou outro que vier a ser reconhecido) ao Carcavelinhos Football Club, que junta assim, caso se opte pela primeira decisão, o seu nome à galeria de notáveis do futebol português. Uma galeria onde cabem os “Três Grandes”, Benfica, Porto e Sporting, o Belenenses (1945-46) e o Boavista (2000-01). E se for esse o raciocínio, deverá o mesmo ser seguido para Marítimo e Olhanense que se devem juntar à elite futebolística nacional. Para além de nova distribuição de “louros” entre Sporting, Porto, Belenenses e Benfica.

Tal foi escrito inclusive nos anos em que a prova decorreu em simultâneo com o Campeonato da Liga, uma prova experimental com duração de quatro anos (1934/35 e 1937/38) que serviu para a FPF aferir da viabilidade financeira de uma competição de âmbito nacional, uma prova em duas “poules”, fechada, à época, a clubes de quatro associações, Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal, ao contrário do campeonato de Portugal, mais abrangente a nível nacional, embora se realizasse num sistema de eliminatórias.

O jornal “Os Sports” chegou ao ponto de levantar a dúvida no ano do arranque do Campeonato Nacional 1938-39 (durante muitos anos considerado como o início das competições que catalogavam o campeão nacional) se era o primeiro ou o 18º, retirando destas contas a “tal” Liga, de caráter experimental.

Desde então, naquilo que os jornais desportivos, “A Bola” (1945), “Record” (1949) e o “O Jogo” (1985) escreveram sobre a questão dos títulos – campeonatos de Portugal, nacional, Liga experimental e Taça de Portugal – não se verifica consenso estatístico. Em especial a partir da época 2004/05, temporada do “salto quantitativo” de troféus por parte do Sport Lisboa e Benfica (ano, a partir do qual, entram na contabilidade dita oficial os três títulos do campeonato da Liga conquistado pelas águias e um por parte do Futebol Clube do Porto).

Curioso referir a este propósito, que o jornal “Record”, 10 anos antes (1994), aquando do então último campeonato das águias, noticiava o 27º conquistado. E uma edição do jornal “A Bola”, uma encadernação “Glória e Vida de Três Gigantes”, editada em 1995 e comemorativa dos 50 anos daquele órgão de comunicação social, distinguia os títulos – campeonato da Liga e campeonato da 1ª Divisão. Não os somava.

O fim do silêncio de quem organiza e a interpretação da ata e regulamentos

Do lado de quem organiza as competições, a FPF, nunca se pronunciou publicamente sobre a discussão, sendo, por isso, de saudar a iniciativa de tentar colocar um ponto final nesta discussão que se eterniza.

E a propósito daquilo que emana por parte de quem rege o futebol português, há um documento federativo (ata) a carecer de interpretação. Serve esta, ou não, para confirmar o reconhecimento desses títulos do campeonato de Portugal. Dá, ou não, o direito de equiparação ao de campeão nacional ou deverá servir para somar a outros, no caso, à Taça de Portugal (prova que segundo a própria Federação, lhe precede).

E há os regulamentos de 1938-39 que põe fim ao campeonato da Liga e ao campeonato de Portugal, hierarquizam e catalogam as competições, leva à criação do Campeonato Nacional da 1ª e 2ª Divisão (por substituição da Liga experimental) e à criação de uma nova prova, por eliminatórias, a Taça de Portugal, por extinção de outra, do campeonato de Portugal que se realizava nos mesmos moldes.

Para ambos os documentos, pede-se uma leitura que terá que ser feita com os olhos e espírito da época. O busílis da questão deverá ser: qual era a prova mais importante à época, que servia para reconhecer o melhor de Portugal. Seria uma prova mais abrangente, embora realizada por eliminatórias (Campeonato de Portugal) ou, nos anos em que coincidiram, uma prova com menor representatividade e expressão nacional (Liga), por sistema de “poules” e que serviu de teste?

Deixando a interpretação do espírito da lei para as questões do Direito, devemos recuperar o que foi produzido pela própria entidade federativa. E aí temos o livro “1.º Centenário do Futebol Português”, da autoria de Henrique Parreirão, a propósito dos 75 anos da FPF (Bodas de Diamante), que aponta a quem venceu o campeonato de Portugal como sendo os vencedores do título máximo do futebol nacional.

Por fim, o site da FPF escreve que em 1922, foi criado o primeiro campeonato de futebol (Campeonato de Portugal) organizado pela UPF (União Portuguesa de Futebol, que antecede a FPF) e que os vencedores desta competição eram considerados os campeões da modalidade em Portugal. Escreve igualmente que na época 1938-39, o Campeonato de Portugal foi substituído pela atual Taça de Portugal.

Referir ainda os historiadores e estudiosos do futebol, incluindo-se no lote jornalistas. Poderemos citar, por exemplo, nomes grandes dos jornais, como Ribeiro dos Reis e Ricardo Ornelas, a quem a FPF pediu para pensar os moldes de uma competição nacional, sendo que Ornelas, a bem da verdade, defendia nas páginas do “Os Sports” que deveriam ser os campeonatos da Liga que deveriam contar como legítimos, Alberto Miguéns, Ricardo Serrado ou João Nuno Coelho.

A maioria inclina-se para considerar os títulos da prova que durou quatro anos como legítimos títulos de campeão nacional (atribuindo três títulos às águias e um ao Futebol Clube do Porto). Curioso é, também o facto de num livro de cariz oficial, o “Almanaque do Leão”, o autor, Rui Miguel Tovar, atribuir somente 18 títulos aos leões (a obra “sofreu” uma segunda edição em que soma os tais títulos reclamados embora sem o aval do autor).