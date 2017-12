Não estarei a escrever uma crítica literária, nem tampouco farei uma análise profunda ao livro – se o fizesse, com toda a extensão de tópicos que me apeteceria abordar (a tristeza, a finitude, a sociedade como reflexo do personagem e não o inverso), então encher-vos-ia de bocejos, ou irritar-vos-ia ao ponto de manifestarem esta firme resolução: “Não há prendas para ninguém este ano!”

“The Catcher In The Rye”, de J.D. Salinger

Eu sei. Recomendar o “The Catcher In The Rye” é como encontrar alguém no Café de S. Bento e dizer-lhe: “Recomendo o bife”. A verdade é que qualquer livro que atinja o patamar de “clássico intemporal” arrisca-se a ser intemporalmente recomendado.

Não vou abandonar o assunto do tempo, porque me parece conferir fascínio à maneira como encaramos este livro. O “The Catcher In The Rye” é muitas vezes (a meu ver, mal) referido como uma obra definitiva sobre a adolescência. Discordo dessa acepção, primeiro porque o livro não me parece definitivo sobre nada; o tempo em que decorre é demasiado particular. É um livro do pós-guerra (a 2.pª Grande) e só fará completo sentido se percebermos o personagem principal como um homem desse tempo. Ou seja, não é um livro definitivo porque não é um tratado social eterno, nem um compêndio de reflexões que vigoram em qualquer época. Segunda coisa: também não podemos considerar este um livro sobre a adolescência – é antes sobre um único adolescente. Um como nenhum outro. Um tão detalhadamente subjectivo, infantil e adulto, que não se pode tornar na voz de uma ou mais gerações. É apenas a voz dele próprio. A voz de Holden Caulfield – o narrador e personagem principal.

Não ficam por aqui as reflexões sobre tempo suscitadas pelo livro. Mesmo tendo sido uma publicação inicialmente enjeitada, este “The Catcher In The Rye” tornou-se depois num fenómeno duradouro. Consequentemente, muitos autores (alguns deles de renome) desde aí tentaram escrever as suas próprias versões modernas da obra. Se não foi imitado, o “The Catcher In The Rye” foi amplamente homenageado, emulado, citado. Os vários escritores que tentaram recuperar a ideia e o espírito do livro, fizeram-no actualizando-o às épocas e conjunturas em que escreviam. É depois espantoso perceber como o original consegue, quase sempre, ter um génio mais fresco, mais mordaz e até mais arriscado do que as obras que influenciou. Isto quase contraria a noção de progresso, a ideia de que o tempo nos põe sempre a andar para a frente.