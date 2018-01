A corroborar a minha escolha estão os “Golden Globes” atribuídos no início da semana. Embora eu pouco me rale para a maioria dos prémios de cinema, é indesmentível que um filme premiado nas categorias principais se torna, com toda a lógica, naquele que granjeia maior importância mediática. Esta popularidade bastava para contrariar José Rodrigues dos Santos, mas eu prefiro chamar “filme do momento” ao “Três Cartazes à Beira da Estrada” pela forma como as personagens medem o pulso aos Estados Unidos, e a forma como uma história particular consegue captar o “momento” que é o agora.

O cinema norte-americano e a política norte-americana têm sido dos temas a que mais aqui recorro. Gosto sobretudo da maneira indistinta como posso tratá-los. Várias vezes, ao abordar a actualidade política dos Estados Unidos, uso as regras da crítica de entretenimento; outras tantas, escrevo sobre filmes mantendo o olhar focado em paralelismos com a actualidade política. Não o faço por espertalhice, nem por ser um jogo interessante. Faço-o porque, de facto, a política e o entretenimento têm naturezas comuns, têm personagens que se entrecruzam. Já não é só a caricatura, nem a simbologia, nem as referências: as realidades e as ficções são comuns, e telas brancas parecem ser feitas do mesmo material que Casas Brancas.

Nesta última semana, nem se sabe se a novidade mais fervilhante vai para o caldeirão da política ou o do entretenimento. Quando falamos de Oprah Winfrey como possível sucessora de Donald Trump na presidência dos E.U.A., basicamente estamos a falar da senhora que maior número de dietas fez a olho público e do senhor que teve um cameo no Sozinho em Casa II, ambos em disputa pelo assento mais poderoso do mundo. Estou a ser redutor, talvez, mas a barafunda mediática parece-me bem sumarizada.