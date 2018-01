Neste momento, existem não duas, não três, mas dez telenovelas diárias na televisão portuguesa. A SIC conta com cinco, três portuguesas e duas brasileiras, e a TVI com as restantes cinco, todas portuguesas. Se, por um lado, são boas notícias para a ficção portuguesa e para quem trabalha no meio, temos de admitir que são, na sua grande maioria, uma merda. A realização não é grande coisa e ficou parada em 2005, os actores, 90% são péssimos e os restantes 10%, apesar de serem bons, têm de trabalhar com diálogos que foram escritos por pessoas que não devem interagir socialmente e saber como as pessoas reais falam. A novela sempre foi o ópio do povo feminino enquanto o masculino estava a ver a bola. Aliás, o aumento do número de novelas é directamente proporcional ao aumento do número de programas a falar de futebol, que são, igualmente, demasiados e, na maioria, ridículos.

Sou do tempo em que o horário nobre da televisão tinha mais ou menos este formato: telejornal (1 hora); programa de humor; novela; filme ou série. Agora é: telejornal (2 horas); novela; novela; novela; novela. Parece-me muito, mas bem sei que é porque dá audiências e isso é o que dita tudo e não a responsabilidade de fornecer bom e variado entretenimento às pessoas. Sabem porque é que se fazem tantas novelas portuguesas de seguida e ao mesmo tempo? Porque é fácil escrever uma telenovela portuguesa. É essa razão. É preciso ter zero criatividade e zero atenção aos detalhes e à escrita dos diálogos para ter uma novela de sucesso que depois ganha prémios lá fora daqueles que não valem nada, mas que cá parece que foi um feito importante. Aqui fica a receita para quem quiser experimentar e enviar para uma produtora:

Ter um actor de renome que serve para atrair espectadores com o trailer e que morre no primeiro episódio, nunca por acidente, mas sempre por homicídio. Este crime ocorreu há pelo menos dez anos do presente da novela.