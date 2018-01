1. 2017 acabou com um amigo brasileiro a pedir conselho sobre morar em Lisboa, e 2018 começou com outro amigo brasileiro a pedir conselho sobre morar em Lisboa.

Isto aconteceu exactamente ao contrário há meia-dúzia de anos, quando eu morava no Rio de Janeiro, o Brasil se anunciava como a sexta economia do mundo e Portugal estava nas mãos de Passos, Portas & Troika: comecei a receber cada vez mais mensagens de portugueses que queriam mudar para o Brasil.

Apenas há meia-dúzia de anos. Como picos e abismos trocam de roupa rápido. Sempre bom lembrar isso, em cima ou em baixo. Toda a euforia desce a montanha russa. Para quem tem noção do fundo, a vida é geralmente bipolar.

2. E o capitalismo global alimenta-se da hipotética alternância entre falta e desfrute. Dessa possibilidade, ou da sua ilusão.

Em 2010 demorei a achar casa no Rio de Janeiro, quando achei foi acima do limite que fixara. Hoje acharia abaixo disso e o real vale bem menos, o que tornou certamente mais barata a vida dos estrangeiros que moram no Rio ganhando noutra moeda, mas certamente não a dos cariocas. Contas feitas, quase todos os brasileiros que conheço vivem com muito mais aperto do que há meia dúzia de anos. Fora enfrentarem um presidente golpista, prefeitos bispos da IURD, gangsters no Congresso, gangues de neo-puritanos, milícias pelo regresso da ditadura, racistas, homofóbicos, machistas. Uma estupenda resistência diária sobretudo para os milhões de filhos, netos, bisnetos de pobres que viveram a era do lulismo como a da primeira esperança de acesso a universidade, carteira de trabalho, cuidados de saúde, incentivo à cultura, viagens pelo país e pelo mundo.

O Brasil que resultou destes últimos vinte anos tem muitos licenciados, mestrandos, doutorandos sem a rede tradicional dos filhos da elite que sempre se deram ao luxo de sonhar com o M.I.T ou com o dolce far niente. São centenas de milhares de brasileiros contando apenas ou sobretudo com o seu esforço, muitos deles apanhados pelo desmantelamento em curso do ensino público e da investigação no Brasil, com universidades abandonadas pelo poder político. Toda uma geração entre os vintes e os trintas que há meia-dúzia de anos se via com a mão na massa de um novo Brasil, do interior às grandes periferias urbanas, e agora busca oxigénio para o sufoco. E pela língua, pelos contactos, pela recuperação da economia, Portugal volta a ser um destino, temporário ou nem tanto.

3. Não me refiro aqui aos brasileiros gold que vejo, ouço cada vez mais em Portugal, até porque em geral se fazem ver e ouvir, entre comboios, aeroportos, lojas, restaurantes, e não se poupam a um rol trocista em relação aos nativos. Parte da pior classe média brasileira, tão preconceituosa lá como cá. Esses nunca terão problemas para alugar casa em Lisboa, apesar de não terem interesse em conhecer melhor os portugueses. Chegam com dinheiro de sobra para comprar, e o imobiliário português tornou-se um óptimo investimento, muito melhor do que juro de banco brasileiro.