Este assunto torna-se mais sério pela falta de seriedade com que é brandido. Quase nos faz ter saudades das corridas ao armamento, agora que se espalhafata uma corrida ao gatilho. Face a tão disparatado perigo global, quem diria que os maiores assuntos políticos nos países de Donald e Kim não eram sequer este? Na Coreia do Norte, o tópico mais surpreendente e badalado terá de ser o da abertura dum canal de comunicações com a vizinha Coreia do Sul. Já nos E.U.A., as novidades desta semana insinuam que os maiores perigos à presidência de Trump não estão num botão nuclear a 11.000 km de distância de Washington, estão bem mais próximos. Por esta altura, ninguém ameaça Donald Trump tanto quanto um homem do seu partido, e outro homem a quem deve uma boa parte da sua eleição.

Orrin Hatch, 83 anos, senador do Utah e um dos grandes apoiantes de Trump dentro do Republican Party, anunciou a reforma. As portas para um regresso de Mitt Romney estão abertas e, consequentemente, estão escancaradas para que ele se torne no grande antagonista do actual presidente. Romney e Trump: não há amor entre estas duas personagens. Juntamente com Doug Jones (democrata acabado de chegar ao Senado via Alabama) Mitt Romney engrossa de forma notória as possibilidades dum impeachment. Vai ser engraçado perceber como é que boa parte de nós, sobretudo europeus que tanto demonizaram Romney (aquando da corrida contra o pretty boy Obama), irão olhar agora para este putativo exterminador implacável de Trump.

A outra ameaça ao presidente chega sob a forma de Steve Bannon. Se é intelectualmente aceitável afirmar que Bannon foi um dos grandes arquitectos da eleição de Trump, então também deve ser matematicamente aceitável inferir que Bannon (agora inimigo de Trump) pode ser um dos grandes demolidores da presidência. A polémica chegou com um livro que já é best-seller, mesmo só sendo lançado na próxima terça-feira. Em excertos revelados de “Fire and Fury” - escrito pelo jornalista Michael Wolff - podem ler-se citações de Bannon onde ele se refere aos encontros que, durante a campanha, ocorreram entre um núcleo próximo de Trump (o filho mais velho, o genro e o chairman da campanha) e uma advogada russa (alegadamente a servir interesses do Kremlin). Apelida tais encontros de “traições” e de “antipatrióticos”.