David Aguilar tem 18 anos e vive com a família em Andorra, Principado nos Pirinéus, entre Espanha e França. O jovem sofre de síndrome de Poland, uma deformidade caracterizada pelo subdesenvolvimento do músculo peitoral de um dos lados. No caso de David, esta malformação no lado direito do corpo impediu o desenvolvimento do seu antebraço e da mão.

Por isso, atividades como apertar sapatos, cortar a comida ou vestir-se foram sempre mais complicadas — mas não impossíveis. “Sempre fiz tudo, mas é uma limitação”, diz ao El País. Em criança, com apenas 9 anos, David pensou que as peças LEGO com que brincava podiam servir para construir um braço. Contudo, era apenas um "delírio de miúdo".

Ao SAPO 24, o jovem andorrano explicou que "a ideia de construiu um braço de LEGO surgiu há cerca de um mês e meio. Estava deitado na cama e tenho, na parede, uma estante. Em cima dela tinha um helicóptero, da gama LEGO Technic. Estava lá há quatro anos e só apanhava pó. Então decidi desmontá-lo e fazer alguma coisa mais útil. Foi então que comecei a montar à volta do meu braço e daí saiu a prótese".

David está no segundo ano do Bacharelato em Tecnologia [equivalente ao último ano do ensino secundário em Portugal] e no futuro espera conseguir estudar engenharia informática e robótica.