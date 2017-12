Lançado este mês, "Rotten Apples" é um motor de busca que revela se uma série ou filme tem alguma ligação a acusações de abusos sexuais.

Desde outubro, quando mais de 50 mulheres do mundo cinematográfico vieram a público denunciar o famoso produtor norte-americano Harvey Weinstein por assédio sexual, que as acusações contra figuras da indústria do entretenimento (ou mesmo de outras áreas da sociedade, como a política) se multiplicaram.

Lançado a 12 de dezembro, o site "Rotten Apples" (em português: "maçãs podres) foi criado por um grupo de publicitários norte-americanos, como um motor de busca que permite pesquisar se um filme ou série tem alguma ligação (via atores, produtores ou realizadores) às denúncias de assédio sexual, má conduta sexual ou mesmo de violação.

Como funciona? Simples: ao entrar no site é apresentada uma caixa onde pode escrever o nome do filme ou série que pretende saber se tem "maçãs podres".

Se o título pesquisado tiver alguma pessoa do elenco ou da produção envolvida em algum caso de assédio, o site dirá, a letras vermelhas, que é "Rotten Apples" e indica o nome da pessoa, acompanhado de um link da reportagem que denunciou o caso. Se o resultado for negativo, isto é, se não houver qualquer registo de abuso ou má conduta, escreve, a letras verdes, "Fresh Apple" ("maçã fresca").

O objetivo do "Rotten Apples" é o de "aumentar ainda mais a consciencialização de que a má conduta sexual é generalizada no cinema e na televisão", explica o site, acrescentando que não tem a pretensão de servir como uma ferramenta de condenação mas sim fomentar o consumo consciente.

O site, cujo nome é uma referência ao "Rotten Tomatoes", um agregador de críticas de cinema e televisão, permite ainda a colaboração dos utilizadores, dando-lhes a oportunidade de revelar informação ou de a corrigir: "Se acredita que isto é um erro, por favor faça-nos saber".

Gratuito e sem fins lucrativos, o site compreende, inclusive, pesquisas em português.