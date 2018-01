No início do mês, o jovem, de 22 anos, gerou polémica por ter difundido imagens de uma pessoa enforcada numa árvore na floresta japonesa Aokigahara, perto do monte Fuji, conhecida pelo elevado número de suicídios.

As imagens foram retiradas do ‘site’ poucas horas depois. No entanto, segundo vários meios de comunicação social norte-americanos, tinham registado previamente mais de seis milhões de visualizações.

O vídeo, que deu a conhecer através da rede social Vine, mostrava imagens de Logan Paul e mais alguns amigos a encontrarem o corpo e a fazerem algumas piadas a rirem sobre a presença do cadáver.

O conhecido ‘blogger’ pediu desculpas aos cerca de 15 milhões de seguidores.