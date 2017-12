Já com os pensamentos na festa que celebra o novo ano, trazemos à mesa (e à discussão) o marisco, presença habitual nos jantares de Passagem do Ano e almoços de boas-vindas a 2018. O segredo está na escolha? Ou na preparação? As respostas, em direto, no Facebook do SAPO 24 ao 12h00.

Depois do bacalhau, do vinho, do peru e do queijo, é hora de falar sobre o marisco: camarão, amêijoa, berbigão, conquilha, ostra, mexilhão, sapateira, percebes, lagosta... a lista é grande e as possibilidades também.

Comum em ocasiões festivas, o marisco é um produto estrela na gastronomia portuguesa, num país que tem no mar que o banha uma parte fundamental da sua História e da sua cultura.

O SAPO24, em parceria com o Jumbo vai procurar responder a todas as suas dúvidas sobre como escolher e preparar o melhor marisco, para que possa entrar no Novo Ano com apetite saciado.

Vamos estar em direto no Facebook do SAPO24 a partir do 12h00. Deixe as suas perguntas na caixa de comentários.

