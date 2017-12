O diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (uma das entidades organizadoras), Carlos Antunes, recorda uma conversa com o arquiteto espanhol Carlos Quintáns que, ao visitar a bienal, "não quis acreditar no orçamento", de cerca de 350 mil euros.

A segunda edição da Anozero termina no domingo, quase dois meses após a sua inauguração, tendo tido como núcleo central do evento o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, onde estiveram instaladas obras de artistas como Louise Bourgeois, Jimmie Durham, William Kentridge e Julião Sarmento.

"Acho que é uma bienal completamente sólida na sua proposta e que se impôs na cidade e no país", disse à agência Lusa o curador da Anozero, Delfim Sardo, considerando que as pessoas reagiram "muito bem" a uma proposta "que teve sempre a preocupação de ser uma experiência para o espectador".

Assente num "esforço e entrega muito voluntarista", a bienal, frisa, "tornou-se numa causa urbana", mas dificilmente a situação se pode repetir.

"Enquanto não resolver as questões processuais e de produção não posso estar satisfeito. Temos que inventar uma equipa e isso não está bem. Prejudica a bienal", frisa o diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), recordando que já há dois anos dizia que as condições precárias em que a produção do evento se fazia não se poderiam manter.

"Na verdade, estava enganado", constatou, apesar de salientar que as condições para a segunda edição foram "muito melhores".

Para a próxima edição, que já começa a ser preparada, ainda não há garantias, para além da manifestação da Câmara de Coimbra e da Universidade de continuarem a apoiar o evento (são também coorganizadores).

"O Estado tem que necessariamente financiar a bienal, mas temos que conquistar também o apoio dos privados", defendeu, referindo que já há manifestação de interesse de empresas privadas - algumas estrangeiras - em apoiar a bienal.

Segundo Carlos Antunes, este é um projeto que pode transformar Coimbra.

Para o diretor do CAPC, ainda se está longe "do lugar que a bienal pode ocupar no país", mas acredita que Coimbra apercebeu-se de que "há aqui uma coisa com uma escala e capacidade de concretização que não é usual para a cidade e que pode ajudá-la a ultrapassar-se ou a fortalecer-se".

Apesar das dúvidas e constrangimentos orçamentais, Carlos Antunes mostra-se confiante de que a Anozero possa crescer e ganhar escala para ombrear com os grandes eventos de arte contemporânea internacionais.

"Pode ter essa escala e pode ter essa ambição", vincou.

Em janeiro, a organização da Anozero vai anunciar o tema da próxima bienal e o seu curador, "que não é português e que tem uma larga experiência" na área, avançou.

Para o futuro, a organização pretende também continuar a ocupar o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova e os seus mais de 12 mil metros quadrados de área expositiva, querendo que este continue a "ser um lugar nuclear das edições" do evento.