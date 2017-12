O espetáculo "O Lago dos Cisnes" vai ser interpretado pela Companhia Nacional de Bailado (CNB) na sexta-feira e no sábado, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, marcando o fecho da digressão nacional.

As exibições, previstas para as 21:00, encerram o ano em que a companhia nacional assinalou o seu 40.º aniversário, tendo realizado a maior digressão de sempre no país, por 37 localidades.

Os espetáculos de "O Lago dos Cisnes" são uma versão coreográfica de Fernando Duarte inspirada na coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov, e acompanhados por um filme de Edgar Pêra.

Esta nova versão do clássico, que esteve durante este mês de dezembro no Teatro Camões, em Lisboa, passou anteriormente no mesmo palco, em maio de 2014.

Com música de Piotr Ilitch Tchaikovsky e figurinos de José António Tenente, o espetáculo é baseado na coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov, mas tem reconstrução coreográfica e coreografia adicional de Fernando Duarte, bailarino principal e ensaiador da CNB.

Considerado um clássico da história da dança, o primeiro "O Lago dos Cisnes", drama em quatro atos com coreografia de Julius Reisinger, estreou-se em 1877, no Teatro Bolshoi, em Moscovo, mas foi um fracasso pelas más interpretações da orquestra e dos bailarinos.

A segunda versão, com coreografia criada por Marius Petipa e Lev Ivanov, conjugando poética com técnica, estreou-se em 1895, em São Petersburgo, tornando-se a versão de referência em todo o mundo.

É o terceiro ano consecutivo que a CNB se apresenta no Teatro Municipal Joaquim Benite, depois de "Pedro e Inês", em 2015, uma criação contemporânea assinada por Olga Roriz, e de "La Bayadère", em 2016, uma reconstrução da coreografia oitocentista de Marius Petipa.