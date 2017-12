A cantora e atriz norte-americana Demi Lovato estreia-se no próximo ano ao vivo em Portugal, com uma atuação no festival Rock in Rio Lisboa, que decorrerá nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, foi hoje anunciado.

“A contagem decrescente para o maior evento de música e entretenimento do mundo continua e o ‘line-up’ do Palco Mundo, para o segundo dia do Rock in Rio-Lisboa 2018 [24 de junho], já está completo! A Bruno Mars juntam-se, agora, a norte-americana Demi Lovato, a brasileira Anitta e o português Agir”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela organização do festival.

O comunicado refere ainda que “‘Sorry Not Sorry’, ‘Échame La Culpa’ e ‘Stone Cold’ são apenas algumas das músicas que a atriz e compositora norte-americana, conhecida por dar voz ao hit ‘Let it Go’ do filme de animação ‘Frozen’ e nomeada para os GRAMMY com o álbum ‘Confident’, levará ao Parque da Bela Vista, prometendo agitar Lisboa!”.

A oitava edição do Rock in Rio Lisboa tem data marcada para os dias 23, 24, 29 e 30 de junho, e conta ainda com Muse e The Killers.