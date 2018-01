O documentário “Aires Mateus: Matéria em Avesso”, do realizador Henrique Pina, estreia-se na quarta-feira, em Lisboa, marcando a abertura de candidaturas à 6.ª edição do Festival Internacional de Cinema Arquiteturas, em junho.

O filme, dedicado à obra do atelier Aires Mateus, partiu de um trabalho de investigação dos arquitetos Maria João Soares, Susana Tavares dos Santos e João Miguel Couto Duarte, e será exibido no Cinema São Jorge, às 19:30, depois de ter tido estreia mundial no Architecture and Design Film Festival, em Nova Iorque.

De acordo com a organização do certame - da Trienal de Arquitetura de Lisboa em coprodução com a empresa Do You Mean Arquitecture - a adaptação do trabalho de investigação ao grande ecrã centrou-se em oito projetos do atelier, e nas ligações que estes estabelecem com o território português e com o corpo humano.

O documentário usa a dança e o movimento da coreógrafa e bailarina contemporânea Teresa Alves da Silva, com música original composta por Noiserv, para revelar o trabalho do galardoado atelier que recebeu recentemente um Prémio Valmor e um dos seus mentores, Manuel Aires Mateus, o Prémio Pessoa 2017.

“O cinema e a arquitetura eram dois universos que nunca tinha planeado juntar até as obras dos Aires Mateus se atravessarem no meu caminho. Há um lado muito inspirador e cinematográfico naquilo que eles criam, o que deu lugar a uma procura pelo movimento, pela vida e por uma reação emocional que, à partida, reside num espaço ininteligível", segundo o realizador, Henrique Pina, citado pela organização num comunicado.

A sessão será conduzida por Sofia Mourato, diretora do festival, contando ainda com a presença do realizador, Henrique Pina, dos arquitetos Francisco e Manuel Aires Mateus, dos produtores Maria João Soares, Susana Tavares dos Santos e João Miguel Couto Duarte, e da bailarina Teresa Alves da Silva.

Nascido em Lisboa, em 1987, Henrique Pina licenciou-se em cinema na Roehampton University, em Londres, e em 2016 criou a própria empresa Moonway Films.

Estreou-se com a curta-metragem "Tejo", em 2010, e apresentou a também curta "Passerby" no Lisbon & Estoril Film Festival, e em 2013 novamente uma curta, "The World is Falling apart (and still people fall in love)", foi galardoada com o Prémio Melhor Ficção Nacional no Oporto International Film Festival.

De acordo com a organização, a 6ª edição do Arquiteturas, que exibe filmes - documentais, experimentais e ficção - dedicados a esta disciplina, será dado ênfase, este ano, ao papel da ficção na produção de espaços na memória coletiva das cidades e indivíduos.

No ano passado, o certame apresentou mais de vinte filmes em estreia nacional, abrindo com o documentário "REM: Rem Koolhaas", de Tomas Koolhaas, filho do arquiteto holandês reconhecido mundialmente, autor do projeto da Casa da Música, no Porto.

Este ano, a 6.ª edição do Festival Internacional de Cinema Arquiteturas decorrerá entre 06 a 10 de junho.