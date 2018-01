Os 359 anos da Batalha das Linhas de Elvas, uma das mais importantes da Guerra da Restauração, são comemorados no domingo com uma cerimónia militar e homenagem aos mortos em combate, divulgou hoje o município.

Apontada como uma das mais importantes da Guerra da Restauração, a Batalha das Linhas de Elvas ocorreu a 14 de janeiro de 1659, nos arredores da cidade raiana de Elvas, no distrito de Portalegre.

A batalha foi considerada a primeira grande vitória militar dos portugueses sobre os castelhanos na Restauração de Portugal.

Para domingo, feriado municipal em Elvas por ser o dia em que ocorreu a batalha, está agendada, além de uma cerimónia militar, às 11:00, uma homenagem aos mortos em combate, junto ao padrão comemorativo da batalha, e romagem ao túmulo do general André de Albuquerque Riba-Fria.

No mesmo dia, às 21:30, no cineteatro municipal, decorre um concerto pela Orquestra Ligeira do Exército.

O programa comemorativo, organizado pela Câmara Municipal de Elvas, começa no sábado, às 16:00, com a inauguração da exposição de fotografia “Pelo Meu Olhar - Imagens Solidárias, Paisagens, Rostos e Palavras Por uma Causa”, na Casa da Cultura, que vai ficar patente ao público até ao dia 03 de fevereiro.

Para dia 20, às 21:30, no cineteatro municipal, está marcado o espetáculo de apresentação do novo CD de Jorge Goes, intitulado “Fado Novo Fado Velho”.

A 26.ª edição da prova de atletismo "Corrida das Linhas de Elvas" está agendada para o dia 21, às 11:00.

O programa das comemorações, que inclui ainda outras iniciativas culturais, encerra no dia 27, com a apresentação do espetáculo de teatro “Filho da Treta”, às 21:30, no cineteatro municipal.

Também inserido no programa destas comemorações, começou no dia 05 deste mês e decorre até ao dia 27, o segundo Festival de Cinema de Guerra da Raia, no auditório São Mateus.