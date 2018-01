O Museu Natural da Eletricidade, em Seia, acolhe, até ao dia 15 de março, a exposição temporária "Comboios na Beira Alta".

A exposição, realizada pela Câmara Municipal de Seia com a colaboração do Museu Nacional Ferroviário, apresenta 40 objetos, "que contam histórias de uma caminhada iniciada no último quartel de 1800, quando o comboio ligou a Figueira da Foz a Vilar Formoso".

A mostra, que dá especial destaque à Linha da Beira Alta, considerada uma "via estruturante no desenvolvimento" do interior, pode ser visitada de terça-feira a domingo, no horário normal de funcionamento do Museu Natural da Eletricidade.