O SAPO 24 desafiou o Portal Pimba para criar uma playlist de Natal alternativa. Texto e "curadoria" de Bruno Raposo.

Se no Natal é suposto vir ao de cima o melhor do ser humano, se é suposto ser uma época de paz e harmonia, porque é que todos os anos nos tentam levar à loucura com as mesmas músicas de sempre, tocadas até à exaustão?

Não conheço ninguém que goste de músicas de Natal. Ninguém que por sua livre vontade vai ouvir o álbum "Merry Christmas" de Mariah Carey. No entanto, desde 1994 que o ouvimos todos os anos. Todos sabemos de cor o refrão da “All I Want for Christmas Is You” e não nos orgulhamos do feito.

Conseguimos reconhecer a “Last Christmas” dos Wham! logo aos primeiros acordes e a “Do They Know it’s Christmas” persegue-nos desde 1984 sem lhe conseguirmos escapar, ano após ano.

O Natal é como um enorme concerto de Xutos e Pontapés. Mesmo não sendo fãs e não conhecendo a discografia a fundo, quando vamos a um concerto da banda acabamos invariavelmente a cantar todos os refrães dos seus êxitos.

Para piorar a situação, estas canções estão fora de moda e não há nada novo a ser editado, excepção feita às canções de Natal de algumas rádios e superfícies comerciais, também elas uma verdadeira praga. Estamos reféns dos êxitos dos anos 80 e 90, a época que mais canções natalícias nos deixou.

Foi lançado ao Portal Pimba o desafio de encontrar 10 músicas alternativas para este Natal. Apesar de ser um meio de promoção que caiu no esquecimento no nosso país após o fim do saudoso “Made in Portugal”, procurei privilegiar as músicas que possuem videoclip. No entanto, além-fronteiras, temos dois profícuos cineastas com uma vasta obra junto das comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América e no Canadá. Esta seleção acaba por ser também uma justa homenagem à obra de César Pedro e Ricardo Amaral, que nos deram a conhecer artistas como “Duo São Lindas” e “Priscilla Marie”, entre muitos outros.

Jorge Ferreira - "Este Santo Natal"

Esta música ensina-nos os verdadeiros valores do Natal. Jorge Ferreira canta-nos sobre despojamento dos bens materiais, valorizando a paz e o amor no mundo.

O cantor açoriano, radicado nos EUA, é um dos artistas que mais músicas de Natal tem editado. Vale a pena procurar a sua versão de “Amar como Jesus amou” em dueto com a sua pequena filha Alison.

António Albernaz - "O Natal é festa"

O saudoso António Albernaz, falecido em 2014, gravou um ano antes da sua morte este tema da autoria de Maria José Gorgal, que bem conhecemos do duo Broa de Mel.

Alcides Machado - "Este Natal sem ti"

Alcides Machado mostra-nos todo o poder da sua voz neste comovente tema em que recorda alguém que partiu. O videoclip, uma obra do brilhante Ricardo Amaral, revela-nos toda a angústia vivida pelo cantor.

Sarah Pacheco - "É Natal"

Sarah Pacheco gravou este tema com 6 anos, no Ontário, Canadá. Pouco depois viria a ganhar vários festivais infantis da canção, tornando-se hoje uma promissora cantora pop nos EUA. Este vídeo conta com a participação dos intérpretes Hernani Raposo, Fátima Ferreira, Tony Gouveia e Guida Figueira, tornando esta canção no “Live Aid” desta seleção.

"Priscilla Marie - "É tão lindo o Natal

A autora do sucesso “Tu aqui não petiscas” ensina-nos a dança desta consoada em mais um vídeo de Ricardo Amaral. Na noite de 24 partilhem este vídeo com a família e imitem os movimentos de Priscilla Marie e suas bailarinas. Vão fazer sucesso!

Daniel Carvalho - "Feliz Natal"

A casa-museu do luso-canadiano Adriano Borges serve de cenário a esta bonita canção de Daniel Carvalho. No entanto, somos de tal forma ofuscados pelo cenário, que a poderosa voz do cantor fica completamente em segundo plano. Espero que o meu vizinho da Casa das Luzinhas na Gafanha da Nazaré não veja este vídeo. Não quero que fique deprimido no Natal.

José Nazário - "Vai nascer Jesus"

“Vai nascer Jesus, que lindo bebé, vem cheio de luz, é Jesus de Nazaré”, canta José Nazário. E realmente luz é o que não falta neste vídeo. À semelhança de Daniel Carvalho, este vídeo também é gravado na casa de um provável acionista da rede elétrica americana. O tema tem autoria de Jack Sebastião, um autêntico mito para a comunidade luso-americana, falecido em 2006.

Duo Santos - "Aquele Natal"

Natal nem sempre é sinónimo de grande confusão, de casa cheia e mesa farta. Lisa Santos recorda nesta canção a consoada a dois com João Santos. Um Natal de reconciliação, ilustrado pela criativa lente de César Pedro.

Mário Silva & Sandy - "Hoje é Natal"

Muito popular no Luxemburgo, Mário Silva nunca teve o devido reconhecimento em Portugal. Por cá, o seu maior êxito é o tema “A minha sogra gosta do vinho”, um tema muito diferente deste “Hoje é Natal” que vos mostro. Sou fã de duetos entre pai e filha, e este é definitivamente um dos melhores exemplos que temos na música portuguesa.

Gilberto Cimbron - "Natal é today"

As compras de última hora são um drama para todas as pessoas que, tal como eu, guardam as compras para a véspera de Natal. Este “Natal é today”, de Gilberto Cimbron, mostra-nos bem a aflição que são as compras de última hora.

Criado em 2005, o Portal Pimba foi um dos blogs mais influentes da blogosfera na altura, estando frequentemente no top25 nacional. Dedicado a descobrir os artistas mais "alternativos" da cena da Música Popular Alternativa portuguesa, foram vários os artistas popularizados pelo blogue. Depois de um longo hiato, o Portal Pimba regressa novamente em 2017 com a mesma missão: Dar voz aos que a não têm. O Portal Pimba está também no Facebook e no Spotify.