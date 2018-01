A Feira Gastronómica do Porco é, precisamente, um “dos pontos mais altos da economia local”, especialmente para os produtores de fumeiro que veem nesta iniciativa a oportunidade para mostrar “a qualidade dos seus produtos”.

O autarca salientou que o certame de Boticas representa uma “importante oportunidade de negócios” para os produtores do concelho que, nestes dias, conseguem um volume de negócios perto do meio milhão de euros.

A ronda das feiras de fumeiro do distrito de Vila Real começa precisamente com a Feira Gastronómica do Porco de Boticas, que decorre entre sexta-feira e domingo.

Aos enchidos, concebidos de forma artesanal, juntam-se o presunto, o pão centeio, a bola e o folar de carne e o vinho dos mortos, que é produzido neste território e depois enterrado para envelhecimento.

Mas a feira, segundo acrescentou, tem ajudado também a alavancar outros pequenos negócios, como o artesanato, os chás, os licores e as compotas, que ajudam a criar emprego e a fixar as pessoas no concelho.

Ajuda também na restauração local e na hotelaria da região, bem como na divulgação de todo o Alto Tâmega que, de acordo com Fernando Queiroga, cada vez mais trabalha em conjunto para promover este território.

O presidente garantiu que a qualidade do fumeiro é “a condição fundamental para a entrada de produtos nesta feira”.

“É uma responsabilidade imensa, garantimos qualidade e rigor no controlo dessa mesma qualidade”, frisou.

O autarca disse ainda que, mais do que permitir aos produtores a venda dos seus artigos, que “são fonte de sustento de muitas famílias,” o certame permite recuperar “usos ancestrais, sabores e saberes tradicionais genuínos do concelho e levar o bom nome de Boticas aos quatro cantos do mundo”.

Nesta edição que assinala os 20 anos do certame, o município aposta na animação com destaque para as tradicionais chegas de bois.

A gastronomia marca também uma forte presença no evento, onde será possível provar as iguarias locais, como cozido à barrosã, rojões no pote, arroz de chouriça, costeletas em vinho de alho, caldo e feijoada.

Uma das novidades deste ano são as tasquinhas no exterior da feira, onde será possível provar o presunto e o fumeiro mas também o hambúrguer barrosão, preparado à base de carne barrosã e que tem ganho medalhas em concursos nacionais.

No calendário do distrito de Vila Real segue-se a Feira do Fumeiro e do Presunto de Montalegre, entre os dias 25 e 28 de janeiro. O último certame é a Feira de São Brás, em São João da Corveira (Valpaços).