"Ao longo de duas fases, o programa inclui 12 'masterclasses' e oito concertos, com grandes figuras internacionais, jovens emergentes e outras figuras em ascensão. Agora chega a vertente 'FIGG Young Stars' inteiramente promovida por jovens guitarristas europeus", explica, à agência Lusa, o diretor artístico do FIGG, Nuno Cachada.

De hoje a domingo, o Festival Internacional de Guitarra, promovido pelo Conservatório da Sociedade Musical de Guimarães, percorre vários palcos desta cidade do distrito de Braga, estando, quer os concertos, quer as oficinas de música, a cargo de vencedores de competições internacionais oriundos de Itália, Finlândia, Ucrânia, Bósnia-Herzegovina e Hungria.

O primeiro concerto decorre esta noite, pelas 21:00, no Laboratório da Paisagem, com Antero Pellikka (Finlândia) e Andrea Roberto (Itália).

Sábado, no mesmo espaço, é possível ouvir os acordes de Dmytro Omelchak (Ucrânia) e Vedran Vujica (Bósnia-Herzegovina), seguindo-se a conferência "Descascando a Guitarra Mágica de Eurico A. Cebolo", com Aires Pinheiro.

E ao longo dos três dias há oficinas de música no Conservatório de Guimarães, bem como na Associação Comercial e Industrial local, num programa que culmina com a "String Talks", uma conversa com moderação do jornalista Samuel Silva.