O escritor brasileiro Julian Fuks e a portuguesa Ana Margarida de Carvalho vão participar na próxima edição do Festival Literário de Macau-Rota das Letras, em março, anunciou hoje a organização.

A sétima edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que vai decorrer entre 10 e 25 de março, vai contar ainda com a presença dos autores Peter Hessler e Leslie T. Chang dos Estados Unidos, Rosa Montero de Espanha, e Han Dong e A Yi da China.

Fuks foi o vencedor da última edição do prémio José Saramago com o romance “A resistência”, que também conquistou o prémio Jabuti, além de finalista do galardão Oceanos. Os romances e contos do escritor e crítico literário brasileiro já foram traduzidos para oito línguas e publicados em 11 países.

A jornalista e escritora portuguesa Ana Margarida de Carvalho ganhou por unanimidade o prémio da Associação de Escritores Portugueses com o romance de estreia “Que importa a fúria do mar” (2013). A autora recebeu a mesma distinção em 2016 com o seu segundo romance “Não se pode morar nos olhos de um gato”, que também conquistou o prémio Manuel Boaventura em 2017.

De Espanha vai estar em Macau a escritora e jornalista Rosa Montero. O seu primeiro romance, “La crónica del desamor” foi publicado em 1979 e desde aí, Montero já publicou 15 romances, duas biografias, três compilações de entrevistas, um livro de contos e várias obras infantis. Os livros da jornalista foram traduzidos em mais de 20 de línguas.

Peter Hessler viveu dois anos em Fuling, uma pequena cidade na China afetada pela barragem das Three Gorges, tema do seu primeiro livro “River Town: Two years on the Yangtze”. Onze anos na China permitiram a realização de uma trilogia que inclui “Oracle Bones” e “County Driving”, livros que estiveram na lista de ‘bestsellers’ do The New York Times.

Hessler está casado com Leslie T. Chang, que viveu uma década na China como correspondente do The Wall Street Journal. O seu livro “Factory Girls: From village to city in a changing China”, que conta a história de duas jovens mulheres do campo que trabalham numa fábrica citadina no sul da China, foi já traduzido para dez línguas.

Da China continental, o festival vai receber, entre outros, os escritores premiados Han Dong e A Yi.

Autor de mais de 40 romances, o livro de Han “Banished” esteve na lista para o prémio Man para a Ásia de 2008. “A Small Town Hero Srides forth” ganhou o prémio de romance no sétimo festival literário de Jinling e, em 2013, Han foi distinguido o sexto festival literário de poesia de Zhujiang.

O romance do chinês A Yi, “A Perfect Crime”, e as coletâneas de contos, incluindo “Grey Stories”, “The Bird Saw Me”, e “Where is the Spring”, foram publicadas em inglês, francês, italiano, sueco e espanhol. O seu último romance é “Wake Me Up At 9AM”.

O programa completo do festival, fundado pelo jornal de Macau Ponto Final em 2012, vai ser divulgado no próximo mês.