O príncipe Harry de Inglaterra, de 33 anos, e Meghan Markle, uma atriz norte-americana de 36 anos, vão casar-se dia 19 de maio na capela São Jorge, no castelo de Windsor, anunciou hoje o palácio de Kensington.

O príncipe Harry vai casar com Meghan Markle no castelo de Windsor a 19 de maio. O casal confirmou o enlace no passado mês de novembro.

Meghan Markle será batizada segundo o rito anglicano para o casamento e “vai pedir a cidadania britânica, o que deverá demorar vários anos”, declarou um porta-voz do príncipe, Jason Knauf.

Afirmou que o castelo de Windsor, a cerca de 30 quilómetros de Londres e onde a rainha passa a maioria dos fins de semana, é um “local muito especial” para Harry e Meghan.

O casal, que namora há 16 meses, anunciou o noivado na segunda-feira e na sexta-feira realiza o seu primeiro compromisso oficial na cidade de Nottingham.

O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.