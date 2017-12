“L’enfant et les sortilèges”, que se estreou em 1925, está em cena no TNSC na quinta, sexta-feira e sábado, voltando ao palco em 04, 05 e 06 de janeiro. Esta fantasia lírica não é apresentada neste teatro desde a temporada de 1986/87.

Um conjunto de nove cantores portugueses é acompanhado pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos, o Coro Juvenil de Lisboa e a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP).

Segundo comunicado do TNSC, trata-se “de uma obra sobre a infância, sobre o respeito e a liberdade”, uma “partitura mágica, plena de encanto, subtileza e emoção”, que transmite “uma ideia perfeita do poder da feitiçaria de Ravel, da sua capacidade de dar vida a mundos maravilhosos”.

“Ao dar-se conta das consequências das suas ações, a criança, através de uma viagem espiritual, conhece o amor, a amizade e o perdão”, refere nota do TNSC, que realça o libreto de Sidoine Gabrielle Colette (1853-1954), que “tem qualidades musicais inegáveis: o jogo das onomatopeias, as assonâncias, a alternância entre diferentes sonoridades e acentuações”.

“Muitas das personagens são definidas tanto pela sonoridade das palavras como pelo seu significado, numa perfeita conexão entre as palavras e a música”, salienta o TNSC.

Joana Carneiro, de 41 anos, é, desde 2014, maestrina titular da OSP e, paralelamente, maestrina convidada da Orquestra Gulbenkian. Este mês, a maestrina dirigiu a Real Orquestra Filarmónica de Estocolmo na cerimónia de entrega dos Prémios Nobel.

Quanto ao encenador, o britânico James Bonas, estudou Psicologia e Filosofia na Universidade de Oxford, em Inglaterra, e foi ator. Segundo nota do TNSC, desenvolveu a carreira de encenador “abrangendo do teatro clássico e ópera contemporânea à inovação com a utilização de vídeo e animação”.

A encenação de “L’enfant et les sortilèges” foi estreada o ano passado, na Ópera de Lyon, em França.