Mais de trinta localidades portuguesas vão exibir curtas-metragens na quinta-feira, associando-se ao Dia Mais Curto, um programa que celebra a diversidade do formato curto de cinema, coincidindo também com o solstício do inverno.

Por causa da mudança de estação, 21 de dezembro tem o dia mais curto e a noite mais longa do ano, dando o mote para um programa internacional de mostra de curtas-metragens ao qual Portugal se associa pelo quinto ano consecutivo. Promovido em Portugal pela Agência da Curta-Metragem, O Dia Mais Curto contará com quatro programas de curtas-metragens e mais de 90 sessões de cinema para todas as idades e para todos os públicos. Destaque para o programa dedicado a novas curtas portuguesas em particular porque são raros os casos em que chegam ao circuito comercial de exibição em Portugal. Dele fazem parte, por exemplo, "Cidade Pequena", de Diogo Costa Amarante, distinguido com o Urso de Ouro em Berlim, e "Thursday Night", de Gonçalo Almeida, que estará no próximo Sundance (EUA). É dada ainda atenção ao cinema de animação, com filmes como "Água mole", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, "Passeio de domingo", de José Miguel Ribeiro, e "Última chamada", de Sara Barbas. O programa "Curtas do mundo" apresenta quatro filmes: "A comunidade", de Salomé Lamas, "Saudações desde Aleppo", de Thomas Vroege, Issa Touma, Floor Van Der Meulen, "Retocar", de Kaveh Mazaheri, e "Kapitalistis", de Pablo Muños Gomez. O Dia Mais Curto do Ano nasceu em 2011, em França, e aconteceu pela primeira vez em Portugal em 2013 em vinte localidades, por iniciativa da Agência da Curta-Metragem. "É uma oportunidade de descobrir o cinema no seu formato mais curto através de um grande número de cineastas e das suas obras", afirma a agência. Albufeira, Amadora, Barcelos, Elvas, Gondomar, Maia, Ponta Delgada, Sardoal, Tomar, Trancoso e Vila Real - além de Lisboa, Porto e Coimbra -, são algumas das 34 localidades aderentes. À semelhança das edições anteriores, o programa terá ainda parcerias nas 15 lojas FNAC, na RTP, nos canais televisivos TvCine & Séries, por cabo, e no Metro do Porto. O programa completo está disponível no site da iniciativa.