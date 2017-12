O Theatro Circo, em Braga, vai receber os Mão Morta no Dia de Reis, no âmbito da digressão de celebração dos 25 anos de “Mutantes S21”, e abre portas, em fevereiro, a Vítor Rua, anunciou hoje aquela sala.

Em comunicado, o Theatro Circo anunciou que o primeiro concerto de 2018 vai acontecer a 5 de janeiro, pela Banda Sinfónica Portuguesa, contando, no dia seguinte, com os Mão Morta.

No mesmo mês atua o já anunciado Myles Sanko, enquanto fevereiro arranca com dois concertos de nomes nacionais: Mazgani, no dia 02, apresenta “The Poet’s Death”, e Vítor Rua sobe ao palco com os Metaphysical Angels, no dia seguinte.

Ainda em fevereiro, o Theatro Circo vai acolher os espetáculos de Sara Tavares (dia 16) e Cristina Branco (dia 28).

Os primeiros meses do ano no Theatro Circo contam ainda com várias peças da Companhia de Teatro de Braga como “Imprudência” (9 e 11 de janeiro) e “La Leyenda del Lago dos Cisnes”, a 15 de fevereiro.

O Theatro Circo vai ainda ser palco de “Amor de Perdição” (de 30 de janeiro a 01 de fevereiro), “As Criadas” (em 20 e 21 de fevereiro) e da peça “Auto da Barca do Inferno” (28 de fevereiro a 2 de março).