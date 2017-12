A Passagem de Ano vai ser festejada na Nazaré durante três dias em que são esperadas milhares de pessoas na Marginal da vila, tendo os horários dos bares e dos transportes sido alargados para responder à afluência de público.

Quim Barreiros (dia 29), Pedro Abrunhosa (30) e Função Públika (31) são os cabeças de cartaz com que a Marginal da Nazaré vai assinalar a entrada em 2018, no âmbito de um programa que inclui ainda espetáculos de luzes e pirotecnia.

Os três dias de festa serão ainda pontuados com a presença dos djs Paulo Granada, Marksound, Paulo Mendes, Zabz, Ride e Disca Riscos que animarão até de manhã os palcos das praças junto à marginal e à praia.

“A diferenciação do modelo da Passagem de Ano, com concertos antes do dia 31, pretende contribuir para o aumento do tempo médio de estada dos que nos visitam nesta época”, afirmou Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal, citado numa nota de imprensa da autarquia que entende a Passagem de Ano como “um grande evento com vista à dinamização da economia local”.

Daí que, a exemplo de anos anteriores, o horário dos transportes seja alargado durante os festejos “para facilitar a mobilidade de todos que escolherem a Nazaré para a despedida de 2017” e que tradicionalmente ascendem a vários milhares de visitantes estimados pela autarquia.

O ascensor funcionará até às 02:00 do dia 01 janeiro, enquanto o transporte por autocarro se fará a partir da 01:00 e até às 07:00 do primeiro dia do novo ano (com partida no Mercado Municipal, e paragens na Pederneira, Rio Novo, Sítio e Nazaré).

Também os bares do concelho vão ter horário alargado, podendo funcionar até às 06:00 nos dias 29 e 30 de dezembro e às 08:00 no dia 31, revelou a Câmara.

Os festejos prolongar-se-ão ainda no dia 01 de janeiro, com o baile de apresentação dos Reis do Carnaval, que decorrerá às 16:30 na tenda instalada na Marginal.