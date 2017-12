O Natal passou mas a passagem de ano está já aí. A mesa dos portugueses continua cheia e hoje vamos saber como escolher melhor um dos produtos mais comuns nas mesas nacionais: o queijo.

Na semana antes do Natal, o SAPO24, em parceria com o Jumbo, mostrou-lhe como escolher bacalhau, vinho e peru. Agora que a passagem de ano está aí à porta, debruçamo-nos no queijo (hoje) e no marisco (dia 29 de dezembro).

Falemos, portanto, de queijo. De vaca ou de cabra, de ovelha ou de búfala. Nacionais ou importados, o queijo é um alimento ancestral e faz parte das mesas de muitos portugueses.

Mas como se escolhe um queijo? E que diferenças existem entre si? Todas estas questões serão respondidas em direto, a partir das 12h, no Facebook do SAPO24.

