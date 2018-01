O North Music Festival regressa em maio para uma segunda edição, desta vez no Porto, e terá a banda Gogol Bordello como um dos cabeça de cartaz, foi hoje anunciado.

“Depois de uma primeira edição em Guimarães, o festival muda-se este ano para a cidade Invicta e vai instalar-se na Alfândega do Porto. O North Music Festival vai abrir a temporada dos grandes festivais de Verão em Portugal e pretende posicionar-se com um festival urbano, e transversal a todas a idades e a diferentes tipos de público”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A primeira edição do festival decorreu em junho do ano passado em Guimarães, no Estado D. Afonso Henriques. Este ano, o North Music Festival acontece nos dias 25 e 26 de maio na Alfândega do Porto.

A segunda edição do festival fica marcada pelo regresso a Portugal da banda de ‘gipsy punk’ [punk cigano] Gogol Bordello, que atua a 25 de maio.

Fundados em 1999, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, os Gogol Bordello irão apresentar ao vivo no Porto o seu mais recente álbum, “Seekers and Finders”, editado no ano passado.

A organização do festival refere que a segunda edição “vai combinar vários estilos musicais – do pop ao fado e da world music ao rock, passando também pela dance music – com experiências gastronómicas, provas de vinhos, zona de jogos, exibição de filmes e documentários e muito mais, e tudo num cenário único: o Rio Douro e a zona histórica do Porto”.