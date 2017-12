Esta é a segunda maior receita de sempre, num fim de semana de estreia, no mercado doméstico, segundo o 'site' especializado Hollywood Reporter, superada apenas pelo anterior episódio da mesma saga, "Guerra das Estrelas - O Despertar da Força", estreado em 2015.

O novo filme, "Os últimos Jedi", teve menos 11% de bilhetes vendidos do que o "Despertar da Força" conseguiu atingir, no mesmo fim de semana de 2015, nos Estados Unidos, altura em que este arrecadou 247,9 milhões de dólares (cerca de 211 milhões de euros).

A nível internacional, o novo filme da saga, dirigido pelo realizador Rian Johnson, obteve 230 milhões de dólares (mais de 195 milhões de euros), em 54 mercados, faltando ainda as cifras obtidas em países como Portugal, Espanha, Japão e China.

Em Portugal, o oitavo episódio da "Guerra das Estrelas" chegou às salas de cinema na passada quinta-feira e os resultados oficiais de bilheteira serão divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, no início da semana.