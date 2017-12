O oitavo episódio da saga “Guerra das Estrelas”, “Os últimos Jedi”, teve uma receita mundial no primeiro fim de semana de exibição de 450,8 milhões de dólares (383 milhões de euros), anunciou hoje o produtor e distribuidora Disney.

O novo episódio da saga, dirigido por Rian Johnson, ganhou 187 milhões de euros na América do Norte desde a estreia, na sexta feira, e mais 196 milhões no resto do mundo.

Os resultados fazem de “Star Wars: The Last Jedi” o quinto filme mais lucrativo da história no primeiro fim de semana de exibição.

“Velocidade Furiosa 8”, lançado em 2017, mantém o recorde com quase 450 milhões de euros, à frente do episódio da Guerra das Estrelas “O despertar da força”.

Com 198 milhões nos Estados Unidos e Canadá, “Os últimos Jedi” é o segundo melhor desempenho de bilheteira norte-americana para o fim de semana de estreia, batido pelo anterior episódio da saga “O despertar da força”.

A “Guerra das Estrelas” é uma saga de sucesso mundial que conta já com oito filmes e que começou em 1977 pela mão do diretor e produtor George Lucas.