Pelo terceiro ano consecutivo, as escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal estão dedicados, nesta época do ano, a reproduzir a receita do chef Inácio Berlinda que garante ser o seu, o melhor bolo-rei do mundo.

Cerveja preta e outras seis bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, são, para o chef, os igredientes-chave para tornar a sua respeita “especial e única”.

“É um bolo muito bom, quase pão-de-ló e o segredo, que já não é segredo, é a cerveja preta. Leva, no total, sete bebidas com álcool e sem álcool, mas não se preocupem porque o álcool evapora. Além disso, tem muito mais frutos secos do que frutos cristalizados que muitas pessoas não gostam. E depois, para ser um bom bolo, tem de estar 24 horas a levedar”, descreveu.

O chef Inácio Berlinda disse ter “grande orgulho e prazer” em emprestar a sua receita para a iniciativa solidária.

“Faço com muito gosto e tenho muito prazer em ajudar as pessoas com a minha receita. É uma coisa muito valiosa e uma muito boa causa”, sustentou.

Os alunos “são bons alunos” e “muito competentes” e, até dia 06 de janeiro, esperam confecionar cerca de mil bolos.

Madalena Santos, uma das alunas de Pastelaria, mostrou-se satisfeita por poder-se aliar aprendizagem e solidariedade.