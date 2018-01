"Almada, 125 anos, Negreiro" é a designação do espetáculo que será apresentado pelas oficinas AtivaSénior, AtivaJúnior e Enquanto Navegávamos (composta por ex-trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo-ENVC).

A homenagem à vida e obra de Almada Negreiros inclui ainda, a 24 de março, a apresentação do exercício performativo das três oficinais regulares de teatro que a companhia profissional de Viana do Castelo desenvolve.

A peça, baseada na obra homónima de Almada Negreiros, com encenação de Elisabete Pinto, que "começou a ser trabalhada, em julho do ano passado, com os estabelecimentos de ensino", é a centésima trigésima quarta produção do Teatro do Noroeste - CDV em 26 anos de atividade.

Segundo o diretor artístico do Teatro do Noroeste - CDV, Ricardo Simões, que falava em conferência de imprensa para a apresentação da programação do primeiro trimestre, aquele espetáculo "tem já cinco mil inscrições de alunos de escolas do concelho e distrito de Viana do Castelo", bem como "dos distritos vizinhos de Braga e Porto".

A peça "Antes de Começar", que vai estar em cena no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, de 20 de fevereiro a 24 de março, será a primeira criação artística que a companhia profissional de Viana do Castelo dedica ao artista português.

No encontro com os jornalistas, a presidente da direção do Teatro do Noroeste-CDV justificou a apresentação de "apenas três meses" de programação por "ainda aguardar aprovação da candidatura apresentada, em dezembro passado, à Direção Geral das Artes, para os próximos quatro anos".

"Continuamos a aguardar pelo resultado desse pedido de apoio. Entretanto, a atividade da companhia não pode parar. Contamos apenas com o apoio da Câmara Municipal e com as receitas de bilheteira. Somos uma companhia resiliente e determinada em não desistir", frisou Elisabete Pinto.

Em janeiro, no dia 24, às 21:30, o teatro Sá de Miranda recebe a primeira peça de 2018. Trata-se de "O Fascismo (Aqui!) Nunca Existiu!" da companhia Art'Imagem, da Maia, com texto e encenação de José Leitão.

Em fevereiro, estreia-se, na capital do Alto Minho, o Circuito Ibérico de Artes Cénicas, uma rede de intercâmbios que ligam Portugal e Espanha, composta por 14 companhias de teatro, sete espanholas e outras tantas portuguesas, entre as quais o Teatro do Noroeste.

A estreia está marcada para o dia 03 de fevereiro, às 21:30, com o espetáculo "Los Últimos Paganos", com encenação de Magda Arenal, pelo Teatro Guirigai, companhia sediada em Los Santos de Maimona, Badajoz.

Em março, estreia o projeto "Portas do Tempo", uma coprodução com a outra companhia profissional do distrito de Viana do Castelo, a Comédias do Minho.

O "Portas do Tempo", promovido com o apoio da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, tem a sua primeira apresentação, em Caminha, no dia 10 março, pelas 21:30.

Ainda em março, Teatro do Noroeste faz "a primeira internacionalização de 2018", através do Circuito Ibérico de Artes Cénicas, levando a três cidades espanholas o espetáculo "24A74 - Salgueiro Maia", monólogo interpretado pelo ator e também diretor artístico da companhia, Ricardo Simões.

Ainda no âmbito daquele intercâmbio luso-espanhol, no dia 17 de março, o Café Concerto do Teatro Sá de Miranda recebe o espetáculo "Ñaque, ou sobre piolhos e atores", do Cendrev - Centro Dramático de Évora, com encenação e interpretação de José Russo e Jorge Baião, a partir do famoso original de José Sanchis Sinisterra.

O Dia Mundial do Teatro, 27 de março, será assinalado com o acolhimento do espetáculo "Crise no Parque Eduardo VII", uma produção da Comuna - Teatro de Pesquisa, companhia lisboeta que celebrou 45 anos em 2017.

O espetáculo tem adaptação e encenação de João Mota, a partir do texto de Herb Gardner e conta com Igor Sampaio e Carlos Paulo nos principais papéis.