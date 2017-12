O Teatro da Trindade foi um projeto do empresário teatral, dramaturgo e poeta Francisco Palha (1826-1890), que abriu portas em 1867, "quase paredes-meias com o Teatro do Ginásio, criando um interessante triângulo na zona do Chiado, complementado com o Teatro de S. Carlos", e que recebeu "louvores à sua elegância, modernidade e inovação", afirma Paula Gomes Magalhães, na obra "Teatro da Trindade - 150 anos. O Palco da Diversidade".

O teatro foi, na sua abertura, "o mais moderno e afrancesado" da capital, tendo como alvo o público da "burguesia endinheirada, cuja afirmação passava também por encontrar um espaço que a definisse enquanto classe em ascensão".

Em 1867, entre as inovações que apresentava, refira-se um sistema de ventilação, que "renovava o ar a todo o momento", a colocação de publicidade no pano de boca e frisas que ocultavam quem estava lá dentro, apesar de todos ficarem depois à porta a ver quem saía.

Estas frisas "com reixas de madeira dourada" serviam especialmente as famílias enlutadas ou que por "outras conveniências sociais" não podiam ir ao teatro, que se tornava cada vez mais um hábito de lazer e convívio social.

O teatro foi edificado segundo traço de Miguel Evaristo, mas ao longo de 150 anos foi tendo alterações, nomeadamente o espaço autónomo que foi o Salão Trindade, onde Eça de Queiroz localiza uma das cenas - a da gala - do seu romance "Os Maias" (1888), e que entre outras atividades acolheu as conferências de Serpa Pinto, em 1879, no mesmo ano em que foi apresentado o fonógrafo de Thomas Edison.