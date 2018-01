Em declarações à agência Lusa, Luís Miguel Cintra realçou o trabalho da equipa, que estreou esta encenação em Lisboa, no início de dezembro, em particular o maestro João Paulo Santos, com quem colaborou noutras produções operáticas.

“O que o Britten faz [nesta ópera] é uma coisa que fazemos no teatro, que é a procura da desconstrução da própria fábula ou da história que se está a contar, para se fazer a análise crítica ou de reflexão sobre o que essa história permite ou à qual conduz”, disse Luís Miguel Cintra.

Com libreto de Ronald Duncan (1914-1982), a ópera segue de perto o poema de Shakespeare, “The rape of Lucrece” (1594), e a versão inglesa da peça “Le Viol de Lucrèce”, do francês André Obey (1892-1975) e parte da história ancestral de Lucretia.

“É como se a ópera contasse que a violação de Lucrécia não foi uma violação, ou antes, quem se violou foi ela a si própria. Não há nenhum momento em que a música sugira ou o texto cantado se refira a uma violência ou que ela tenha sido forçada. Ela entrega-se. Ela começa por proibir-se entregar-se, mas o que nós assistimos na ópera é resistir, e ceder finalmente, e ter imenso prazer ao ceder, e é sobre essa reviravolta, que é considerada pela própria Lucretia como pecaminosa, como vergonhosa, que se desenrola o resto da história, e que se mata”, argumentou.