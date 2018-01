Para o pianista é uma questão de “alegria levar música” às salas de concerto, encontrar pessoas dispostas a partilhá-la consigo, algo que o comove e “toca tão fundo”, disse ao jornal The Boston Globe, em novembro de 2016, no regresso à cidade norte-americana onde, no ano anterior, fora operado a um aneurisma na aorta.

Em Lisboa, Menahem Pressler, fundador do Trio Beaux Arts e “um dos mais prestigiados pianistas” dos últimos 70 anos, como afirma a Gulbenkian, interpreta o Concerto para piano e orquestra n.º23, de Mozart, tradicionalmente descrito como “um dos mais belos” do compositor.

Pressler nasceu em Magdeburgo, na Alemanha, em 1923, e aí viveu até ao momento em que o regime nazi lhe permitiu aceder ao ensino, como judeu.

Testemunhou a história do último século. Partiu para Itália, com a família, em 1938, após a “noite de cristal”, refugiou-se na Palestina, em 1939, e fixou-se nos Estados Unidos, no início da década de 1940, onde vive desde então.

Venceu o Concurso Internacional de Piano Debussy, em São Francisco, em 1946. Tinha 23 anos e, pouco depois, a Orquestra de Filadélfia, com o maestro Eugene Ormandy, inaugurava a sua carreira de concertista com as maiores orquestras da época, nos Estados Unidos, primeiro, e na Europa, depois, concluída a II Guerra Mundial.