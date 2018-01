De acordo com a programação do museu, a obra será apresentada nesse dia, às 18:00, na Sala do Teto Pintado, na sequência de uma recente intervenção de restauro, que conduziu a um olhar renovado sobre esta pintura.

Intitulada "Anatomia de uma Pintura - João Glama e o Terramoto de 1755", a exposição aborda os dramáticos acontecimentos a que o pintor João Glama (c. 1708-1792) assistiu, levando-o a pintar a tela conhecida como "O Terramoto de 1755".

Encenada como uma grande panorâmica das várias catástrofes que destruíram Lisboa nesse dia de Todos os Santos - tremor de terra, incêndio e maremoto -, a pintura realça algumas das trágicas consequências vividas pela população.

O pintor João Glama trabalhou durante mais de 35 anos nesta obra, mas deixou-a inacabada.