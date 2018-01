O Portugal dos Pequenitos alcançou os 273 mil visitantes em 2017, adultos na sua maioria e cerca de 20% turistas estrangeiros, disse a fundação que gere o parque temático de Coimbra.

Em 2017, o Portugal dos Pequenitos registou 177 mil visitantes adultos, dos quais 20 mil seniores, informou a Fundação Bissaya Barreto, que gere o espaço inaugurado em 1940.

De acordo com dados fornecidos à agência Lusa, registaram-se ainda 80 mil crianças a visitar o espaço e 16 mil visitantes em contexto de visita através de escolas.

Das visitas registadas em 2017, estima-se que cerca de 20% foram de turistas estrangeiros.

A maioria dos turistas estrangeiros que visitaram o Portugal dos Pequenitos no ano passado são espanhóis (40%), franceses (25%) e brasileiros (15%), referiu.

Segundo a Fundação Bissaya Barreto, “em relação a 2016, o Portugal dos Pequenitos teve um aumento de visitantes que ultrapassou os 06%”.

O Portugal dos Pequenitos começou a ser criado em 1938 por iniciativa do médico Bissaya Barreto e contou com projeto do arquiteto Cassiano Branco.

Inaugurado em 1940, este espaço concebido durante o Estado Novo é constituído por um conjunto de casas regionais portuguesas, monumentos e ainda uma representação das na altura colónias portuguesas em África, Brasil, Macau, Índia e Timor.