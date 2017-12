A obsessão de Qin Shihuang com a vida eterna era bem conhecida: foi ele quem construiu o imenso mausoléu subterrâneo de Xian, no norte do país, com seus 8 mil guerreiros de terracota, cuja missão era protegê-lo na outra vida.

Este exército de vida após a morte foi descoberto em 1974.

Mas ao estudar os textos encontrados em 2002 no fundo de um poço na província de Hunan (centro), os arqueólogos também descobriram que o imperador havia ordenado que a nação inteira procurasse o elixir para a vida eterna.

O texto inclui um decreto imperial que ordena essa busca, bem como as respostas - bastante ambíguas - das autoridades locais, que dificilmente poderiam satisfazer a ordem do temido monarca.